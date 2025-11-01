اتبعها.. قواعد بسيطة لتخزين الأدوية في المنزل

فلسطين اليوم

يظن كثير من الناس أنه يمكن تخزين الأدوية في علبها وتركها حتى الاستخدام التالي، دون إدراك أن ظروف التخزين تؤثر مباشرة على فعاليتها وسلامتها.

ووفقا للأطباء، تخزين الأدوية بصورة غير منظمة قد تجعل حتى الأدوية عالية الجودة عديمة الفائدة أو خطرة.

وإليكم أبسط قواعد تخزين الأدوية في المنزل:

1. تخلص من الأدوية منتهية الصلاحية فورا

يظن البعض أن الدواء لا يزال صالحا بعد شهر واحد من انتهاء صلاحيته، وهذا اعتقاد خاطئ وخطير. الشركة المصنعة تضمن سلامة وفعالية الدواء خلال تاريخ الصلاحية فقط وفي ظل ظروف التخزين المناسبة. بعد انتهاء الصلاحية، قد تتغير التركيبة الكيميائية، تتلف المكونات الفعالة، وتزداد حدة الآثار الجانبية حتى لو كانت العبوة مغلقة.

2. مدة صلاحية الأدوية السائلة أقصر

الشرابات، الحقن، المحاليل، والقطرات تتلف بسرعة وتصبح بيئة خصبة للميكروبات.

المحاليل المائية صالحة لمدة 2–3 أيام فقط بعد الفتح.

قطرات العين والأذن والأنف تصلح حتى شهر بعد الفتح.

مضادات الحيوية المصنوعة من المساحيق لا تُخزن في الثلاجة أكثر من أسبوع.

ينصح بوضع ملصق على العبوة يوضح تاريخ الفتح وموعد التخلص منها.

3. المراهم والأقراص على رفوف منفصلة

لا تخزن المراهم والكريمات والمواد الهلامية مع الأقراص، لأن الأبخرة الدهنية للمراهم قد تغير تركيب الأقراص وتقلل فعاليتها أو تسبب تهيجا في المعدة.

الأقراص والكبسولات: مكان جاف، درجة حرارة ≤ 25°م.

المراهم والتحاميل والجل: مكان بارد ومنفصل، وفي حال كانت العبوة تحتاج "الثلاجة"، فذلك شرط إلزامي.

4. لا تخزن الأدوية في الحمام أو المطبخ

الرطوبة العالية وتقلبات الحرارة في الحمام أو المطبخ تؤدي إلى إتلاف المكونات الفعالة. اختر مكانا جافا، مظلما وباردا بعيدا عن أشعة الشمس ومصادر الحرارة. للأدوية السائلة، ضعها على رف منفصل في الثلاجة وليس في المجمدة.

5. اقرأ تعليمات الدواء دائما

بعض الأدوية حساسة للضوء والحرارة، مثل مكملات الحديد واليود وفيتامينات B.

خزّن البخاخات والرذاذات في عبواتها الأصلية.

اتبع دائما تعليمات التخزين المحددة على العبوة؛ عبارة "في مكان بارد" ليست مجرد توصية بل شرط لضمان سلامة الدواء.