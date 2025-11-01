سرايا القدس كتيبة نابلس تُعطب آلية عسكرية بعد تفجر عبوة سجيل

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس كتيبة نابلس اليوم السبت 1 نوفمبر 2025 ، أن مجاهديها هاجموا سرية عسكر من خلال تفجير عبوة ناسفة موجهة.

وقالت سرايا القدس كتيبة نابلس ان نوع العبوة التي تم استخدامها من نوع سجيل في آلية عسكرية صهيونية و إعطابها .

ويشار الى ان كتيبة نابلس تتصدى بشكل يومي للقوات المتوغلة في نابلس وتلاحق قوات الاحتلال وتعطب آلياتها .

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت، فجر اليوم السبت، مخيم عسكر الجديد، شرق مدينة نابلس.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم ومحيطه، وداهمت عدة منازل وعمارات سكنية، دون أن يبلغ عن اعتقالات.