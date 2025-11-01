شهيدان وإصابة بقصف الاحتلال مناطق متفرقة من غزة

فلسطين اليوم

استشهد مواطنان وأصيب ثالث، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفاد مستشفى العودة في النصيرات، اليوم السبت 1 نوفمبر 2025، بأنّه استقبل، خلال الساعات الـ24 الماضية، جثمان شهيد انتشله مواطنون من مدينة الزهراء، كما استقبل مواطنا أصيب جراء إطلاق الاحتلال النار شرق مخيم البريج وسط القطاع.

وفي السياق ذاته، استشهد مواطن متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال أمس، في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وفق ما افادت به مصادر طبية.