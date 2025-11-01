رسالة من القاهرة لواشنطن : نتنياهو يخطّط لاستئناف الحرب على غزة بشكل آخر

فلسطين اليوم

تتزايد الخشية المصرية، على مصير اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بعد الانتهاكات "الإسرائيلية" المتواصلة. وأبلغ مسؤولون مصريون، نظراءهم الأميركيين، أمس، أنّ استمرار غياب موقف أميركي واضح من الانتهاكات، يُنذر بانهيار الاتفاق القائم.

وأكّدت القاهرة لواشنطن، أنّ رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، «يخطّط لاستئناف الحرب، لكن هذه المرة بشكل آخر وأهداف أخرى»، خدمةً لبرنامجه السياسي الداخلي.

وبحسب ما أفاد به مصدر مصري لـصحيفة الأخبار اللبنانية فإنّ القاهرة والدوحة، دشّنتا تصعيداً دبلوماسياً مشتركاً، على خلفية التخوّف من عودة القتال، مع التشديد على أنّ «استمرار الأوضاع على النحو الراهن غير مقبول».

وأوضح المصدر أنّ الذرائع الإسرائيلية، بشأن قدرات حركة حماس العسكرية، «لم تعُد تقنع الوسطاء"، خصوصاً أنّ المراحل المقبلة من الاتفاق «تتضمّن تسليم سلاح المقاومة، وهو ما ينفي الحاجة إلى استمرار الحرب».