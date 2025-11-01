فلسطين اليوم

أقيمت أمس الجمعة انتخابات النادي الأهلي لاختيار مجلس إدارة جديد في دورة جديدة من 2025 حتى 2029.

وتنافس في انتخابات الأهلي 13 مرشحا 12 منهم في قائمة محمود الخطيب، ومرشح وحيد يخوض الانتخابات "مستقل".

وفاز محمود الخطيب برئاسة مجلس الإدارة لولاية ثالثة على التوالي بالتزكية كما فاز ياسين منصور بمقعد نائب رئيس الأهلي بالتزكية.

وكذلك خالد مرتجي بمقعد أمين الصندوق فيما سيتواجد في منصب العضوية فوق السن كل من طارق قنديل، ومحمد الدماطي، ومحمد الغزاوي، ومحمد الجارحي، بجانب عناصر جديدة وهم سيد عبد الحفيظ وأحمد حسام عوض وحازم هلال.

وفي العضوية تحت السن انضم لمجلس إدارة الأهلي وجهين جديدين، هما إبراهيم العامري ورويدا هشام، بينما لم ينجح حسن طنطاوي المرشح من خارج القائمة على منصب العضوية فوق السن.

وشهدت انتخابات الأهلي حضورا مكثفا من أعضاء الجمعية العمومية منذ فتح باب التسجيل صباح أمس الجمعة وسط اهتمام إعلامي وجماهيري كبير قبل غلق باب التصويت في السابعة مساء الجمعة.

وعبر محمود الخطيب عن امتنانه الكبير لثقة الجمعية العمومية بعد تجديد انتخابه لرئاسة النادي لفترة جديدة مؤكدا أن المشهد الانتخابي عكس روح الانتماء والوفاء داخل القلعة الحمراء.

وقال الخطيب خلال تصريحاته عقب انتهاء العملية الانتخابية: إن أعضاء الأهلي أثبتوا مرة أخرى وعيهم وإخلاصهم للنادي من خلال المشاركة الكثيفة في الانتخابات وهو ما يعكس حرصهم على مستقبل النادي واستمرارية نجاحاته.

ووجه رئيس الأهلي الشكر لمجلس الإدارة السابق وكل من أسهم في خدمة النادي خلال السنوات الماضية مشيرا إلى أن الجميع عمل بروح العائلة وإخلاص كامل لمصلحة الأهلي.