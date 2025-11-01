أردوغان: جاهزون بكل إمكانياتنا لمساعدة غزة على التعافي

فلسطين اليوم

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده جاهزة بكل إمكاناتها لمساعدة غزة على التعافي في أقرب وقت.

وأشار الرئيس أردوغان في كلمة ألقاها الرئيس أردوغان بانطلاق منتدى "تي آر تي وورلد" بإسطنبول تحت شعار "إعادة الإعمار العالمي: من النظام القديم إلى الواقع الجديد" ويستمر على مدى يومين إلى أن كل يوم يمر في الوقت الراهن يكشف عن الحاجة إلى بناء نظام عالمي أكثر عدلا وشمولا.

وبيّن أن الحروب والنزاعات وعدم المساواة والمظالم تكاد تحتل أجندة البشرية برمتها في يومنا، موضحاً أن النظام الحالي المقام على يد المنتصرين في الحرب العالمية الثانية لا يتماشى مع حقائق العصر ومقتضياته.

ولفت الرئيس أردوغان إلى أن منظومة اتخاذ القرار غير العادلة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تجعله غير قادر على إنتاج حلول للمشكلات المشتركة للإنسانية.

وأضاف: "على الرغم من أن المشكلات وسبل الحل تكون واضحة جدا في أغلب الأحيان، فإن الأبرياء ما زالوا يموتون في العديد من الأماكن بالعالم".

وذكر أن تركيا تؤكد دائما استحالة ترك مصير البشرية بيد 5 دول فقط (دائمة العضوية في مجلس الأمن)، وأنه لذلك يحرص على تكرار مقولته الشهيرة "العالم أكبر من خمسة".

وأردف: "من الواضح أن النظام الذي يتأخر في اتخاذ القرار حتى في أكبر الأزمات الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان الأكثر وضوحا، يحتاج إلى أفكار وإسهامات جديدة وإعادة هيكلة تُجسد الواقع".

** إسرائيل دمرت غزة فكيف يمكن أن تكون بريئة؟

وعن التطورات في غزة، أشار أردوغان إلى استشهاد نحو 70 ألف فلسطيني من سكان القطاع خلال آخر عامين جراء الهجمات التي شنتها "إسرائيل" على مرأى ومسمع من العالم، بينهم أكثر من 20 ألف طفل، فضلا عن إصابة ما يزيد على 170 ألفا آخرين.

وقال: "لم يبقَ في غزة مبنى واحد سليما تقريبا، إذ قُصفت المدارس والكنائس والمساجد والمستشفيات بشكل متعمد"، مستنكراً في هذا الإطار مزاعم بعضهم بأن "إسرائيل بريئة"، رغم كل ما جرى.

وتساءل مستنكرا: "كيف يمكن أن تكون بريئة؟ إسرائيل تملك أسلحة نووية وأقوى القنابل وإمكانية قصف غزة وقتما وكيفما تشاء. فكيف يمكن أن تكون بريئة؟".

وتابع: "بل على العكس، (إسرائيل) هي الظالمة بعينها. لديها أسلحة نووية وقنابل، وكل أنواع الأسلحة. أسلحة قصير المدى، ومتوسطة المدى، وطويلة المدى. كيف يمكن أن تكون بريئة؟"، مشيراً إلى أن هذه الأساليب لا تنطلي على أحد، وخصوصا تركيا.

كما أكد أن "إسرائيل" استخدمت التجويع سلاحا قاتلا، خصوصا ضد الأطفال الفلسطينيين الذين أصبحوا "جلدا على عظم".

ولفت إلى استشهاد 270 صحفيا في غزة وهم يخاطرون بحياتهم سعيا لنقل الحقائق إلى العالم في مواجهة آلة دعاية إسرائيلية مبنية على الأكاذيب.

وأضاف أن الصحفيين الفلسطينيين لم يفقدوا أرواحهم فحسب، بل فقدوا أبناءهم أيضا، مستشهدا بأن أحدهم فقد زوجته وأولاده هناك، كما "ارتقت أمهاتهم وآباؤهم شهداء في هذه المرحلة".

وشدد على أن المؤسسات المسؤولة عن حماية السلام والاستقرار العالمي لم تتخذ أي خطوة من شأنها أن توقف المجازر وتمنع الإبادة الجماعية وتنقذ أرواح الأطفال وسط هذه الأحداث.

أردوغان قال إن القرارات التي تتخذها الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة يتم التضحية بها لحسابات المصالح داخل مجلس الأمن.

** انتقاد للإعلام الدولي

وأشار الرئيس التركي إلى أن هناك وسائل إعلام دولية تمركزت في إسطنبول خلال أحداث حديقة "غيزي" عام 2013 فشلت في تجاوز اختبار غزة "بسبب اللغة التي تبنتها لإخفاء الجناة بكل عناية".

وتابع: "باستثناء قلة قليلة من وسائل الإعلام والصحفيين الشجعان، لم يكن هناك من ينقل صوت المظلومين في غزة للعالم".

وأعرب عن ثقته بأن مجتمع الإعلام الدولي سيُجري حتما المحاسبة اللازمة حيال هذا الأمر بطريقة موضوعية، حتى وإن كان متأخراً.

وقال إن فضح الصحفيين الموجَهين الذين يستخدمون أقلامهم وكاميراتهم وشاشاتهم وأعمدتهم لإخفاء جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة في غزة، أمر مهم للغاية من حيث سمعة وسائل الإعلام.

وأشاد في هذا الإطار بالتغطية الإعلامية التي تواصلها مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية "تي آر تي" بتفانٍ كبير منذ اليوم الأول للإبادة الجماعية في غزة.

وأوضح أن المؤسسة لم تتوقف أبدا عن نقل أخبار غزة، وحقّقت نجاحا كبيرا في أرشفة ملفات الجناة، حتى أنها فقدت مصورها يحيى برزق، الذي ارتقى شهيدا في سبيل ذلك.

وأضاف الرئيس أردوغان: "أستذكر مرة أخرى بالرحمة ذكرى أخينا يحيى والصحفيين الذين استشهدوا جراء الهجمات الإسرائيلية".

وذكر أنه في بداية المنتدى شاهدوا وصايا الصحفيين الشهداء في غزة، مضيفا: "إن شاء الله، الضمير الجمعي سيصون ذكرى يحيى برزق والصحفيين الآخرين، وسيضمن محاسبة مرتكبي الإبادة الجماعية أمام القانون في ضوء ما جمعوه بأنفسهم من أدلة مضحين بأرواحهم".

وأكد أن تركيا مستعدة للقيام بما يقع على عاتقها في هذا الصدد، واتخاذ الخطوات اللازمة على صعيد كافة المؤسسات المعنية، بدءا من محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وقال إنه بعد عامين من الظلم، تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، بدعم من تركيا أيضا، خلال الأسابيع القليلة الماضية، وهو ما جعل الفلسطينيين في غزة يتنفسون الصعداء.

وشدد على أن حماس تبدي الحرص على الالتزام بالاتفاق فيما "إسرائيل وكأنها تبحث عن ذريعة لخرقه واستئناف مجازرها".

وأشار الرئيس أردوغان إلى استشهاد أكثر من 100 فلسطيني بغزة، معظمهم أطفال، قبل يومين.

ولفت في هذا الإطار إلى نكث إسرائيل بمواثيقها، قائلا: "الجميع يعرف السجل السيئ لإسرائيل في الوفاء بتعهداتها. ولذلك، فإن استمرار وقف إطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية إلى أشقائنا في غزة، والانتقال إلى مرحلة إعادة إعمار غزة، كلها أمور مرهونة بإجبار إسرائيل على فعلها".

وبخصوص مساعي إعادة إعمار قطاع غزة، أكد الرئيس أردوغان أن تركيا جاهزة بكل إمكاناتها لمساعدة غزة على التعافي في أقرب وقت.

وأردف: "كما كنا بالأمس، لن نترك أشقاءنا الفلسطينيين وحدهم أبدا، اليوم وفي المستقبل، وسنواصل الدفاع عن حل الدولتين".

وأشار إلى الأهمية الكبيرة للقرارات المتتالية الصادرة عن الدول للاعتراف بدولة فلسطين، داعيا البلدان التي لم تتخذ هذا القرار بعد إلى المبادرة اليوم قبل الغد، والاعتراف بدولة فلسطين.

وقتلت "إسرائيل" خلال حرب الإبادة في غزة التي بدأتها في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، 68 ألفا و643 فلسطينيا، وأصابت 170 ألفا و655 آخرين، معظمهم أطفال ونساء.

كما ألحقت الإبادة دمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في قطاع غزة، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.