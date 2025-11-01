إعلام عبري: الجثامين التي سلمتها حماس لـ "إسرائيل" أمس تعود لفلسطينيين

الساعة 09:16 ص|01 نوفمبر 2025
سيارات الصليب الأحمر تنقل جثامين محتجزين إسرائيليين
قال مراسل القناة "12" العبرية ألموغ بوكير، اليوم السبت 1 نوفمبر 2025، أن جثث المحتجزين التي سلمتها حركة حماس لـ "إسرائيل" عبر منظمة الصليب الأحمر تعود لأسرى فلسطينيين.

وأضاف ألموغ بوكير: نتائج الفحوصات للجثامين التي سلمتها حماس لـ (إسرائيل) بالأمس سلبية، وليست لأسرى إسرائيليين، حتى الآن يوجد في غزة 11 أسيراً قتلى".

ومساء أمس سلّم الصليب الأحمر إلى "إسرائيل" جثث 3 محتجزين كانت تعتقد أنها لإسرائيليين قبل أن تزعم "تل أبيب" أنها تعود لفلسطينيين، ما يعني أنه لا يزال في غزة 11 جثماناً لمحتجزين إسرائيليين.

