موسم الزيتون بالضفة يشهد أعلى مستوى هجمات من المستوطنين منذ 5 سنوات

فلسطين اليوم

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) اليوم السبت 1 نوفمبر 2025، إن موسم الزيتون في الضفة الغربية شهد أعلى مستوى من هجمات المستوطنين منذ خمس سنوات.

وأوضح المكتب في بيان، أن 126 هجمة نفذت من المستوطنين طالت 70 بلدة في الضفة، كما تم تخريب أكثر من 4 آلاف شجرة وشتلة زيتون.

وأشار إلى أن مستوطنين من بؤر جديدة فرضوا قيودا على الوصول إلى حقول الزيتون في كثير من المواقع في الضفة.

وتابع أنه تم تسجيل 60 هجوماً لمستوطنين على مواطنين فلسطينيين، أصيب فيها 17 شخصاً كما تم تخريب 19 مركبة خلال الأسبوع الأخير.