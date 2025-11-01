فلسطين اليوم

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي موظفًا فلسطينيًا يعمل في منظمة أممية خلال مروره عبر معبر "كرم أبو سالم" جنوبي قطاع غزة، رغم حصوله على تصريح رسمي.

أفاد موقع " غزة هيرالد" الناطق بالإنجليزية، إنه حصل على معلومات بشأن اعتقال جيش الاحتلال لـ"موظف في "منظمة الأمم المتحدة للطفولة" اليونيسيف، رائد العفيفي، رغم حمله جواز سفر من الأمم المتحدة وحصوله على تنسيق إسرائيلي كامل وتصاريح دخول".

وأضاف الموقع، أن جيش الاحتلال "اختطف العفيفي، وأخفاه قسرًا منذ لك الحين، في حين لم تتلق عائلته أو موظفو الأمم المتحدة معلومات بشأن مكانه أو حالته الصحية".

ويظهر مقطع فيديو، اعتقال قوات من جيش الاحتلال شخصًا يرتدي زي اليونيسيف الأزرق، غير أن الفيديو لا يظهر ملامح المكان أو توقيت الحدث.

كما أظهر الفيديو جنودًا إسرائيليين يقيدون أيدي الموظف الأممي بعد تعصيب عينيه، تمهيدًا لاعتقاله.

ولم "لم يتسن التحقق من هوية الشخص المعتقل وظروف اعتقاله، فيما لم يصدر بيان من جيش الاحتلال أو المنظمة الأممية أو الجانب الفلسطيني بالخصوص".

يأتي ذلك في وقت تغلق فيه "إسرائيل" معابر قطاع غزة أمام حركة الفلسطينيين والوفود الأجنبية والأممية، باستثناء حالات معينة لا توضحها عادة قوات الاحتلال.