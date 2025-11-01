طقس فلسطين.. الحرارة أعلى من معدلها بـ 5 درجات

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم السبت 1 نوفمبر 2025، أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحوالي (5-6) درجات مئوية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما توقعت الأرصاد الجوية في نشرتها الإلكترونية المختصة بطقس فلسطين، أن يكون الجو في ساعات المساء والليل غائمًا جزئياً إلى صاف لطيفًا في المناطق الجبلية ومعتدلًا في بقية المناطق، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.