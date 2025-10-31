مرصد حقوقي: "اسرائيل" تقتل 10 فلسطينيين يوميا منذ إعلان وقف إطلاق النار

فلسطين اليوم- غزة

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن "إسرائيل" تقتل بمعدل 10 فلسطينيين وتصيب أكثر من 28 آخرين يوميًا منذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتواصل تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية بوتيرة أقل ضجيجًا.

وأضاف المرصد في بيان صحفي أن "إسرائيل" تتبع منهجية جديدة تقوم على خرق وقف إطلاق النار بشكل يومي عبر قصف محدود يتطور كل بضعة أيام إلى حملات قصف واسعة.

وأشار إلى أن "إسرائيل" قتلت 219 فلسطينيًا بينهم 85 طفلًا منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار وأصابت نحو 600 آخرين.

وأكد أن "إسرائيل" تسعى لتكريس أمر واقع جديد تبيح فيه لنفسها استمرار أعمالها الحربية في المنطقة التي تسيطر عليها والتي تمثل نحو 50% من مساحة القطاع وإخراجها من معادلة وقف إطلاق النار.

وشدد على أن جرائم القصف الإسرائيلي تمثل نمطًا متعمّدًا يعكس توجهًا واضحًا لدى المستويين السياسي والعسكري الإسرائيلي لتقويض وقف إطلاق النار تحت غطاء من الصمت الدولي والتواطؤ السياسي.

وقال إن "أخطر ما يجري حاليًا هو ما يبدو كمخطط لإعادة رسم الخريطة الجغرافية للقطاع ما يؤدي عمليًا إلى تفكيك وحدة النطاق الجغرافي وتحويل غزة إلى مساحة غير قابلة للحياة ودفع المدنيين نحو الهجرة القسرية باعتبارها الخيار الوحيد للبقاء".

ولفت إلى أن استمرار المجتمع الدولي في الصمت وعجزه عن تفعيل أدوات المساءلة يكرس مرحلة جديدة من الإبادة الجماعية البطيئة التي تهدف إلى إنهاء الوجود الفلسطيني في القطاع.

وطالب المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لفرض حماية فورية للمدنيين ووقف جميع أشكال القصف والحصار وضمان انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع وإطلاق آلية دولية للمساءلة.