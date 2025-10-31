قيادي في حماس: ما فعله بن غفير انتهاك وحشي وتحريض رسمي على قتل الأسرى

فلسطين اليوم- غزة

ندد القيادي في حركة حماس، محمود مرداوي، بما أقدم عليه الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير من عرض للأسرى الفلسطينيين وهم مكبلون بطريقة وحشية، وتهديدهم بالقتل، واصفاً ذلك بأنه "تمادٍ في الانتهاكات ومواصلة للعدوان على الأسرى الفلسطينيين".

وأكد مرداوي في تصريح له مساء اليوم الجمعة أن ما قام به بن غفير يمثل تحريضاً رسمياً على القتل، ومخالفة صارخة لكل القوانين الدولية والإنسانية التي تحمي حقوق الأسرى، مشيراً إلى أن هذه التصرفات تندرج ضمن سياسة ممنهجة من حكومة الاحتلال الفاشية.

ودعا القيادي في حماس المؤسسات الحقوقية والدولية إلى تحرك عاجل لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الأسرى والشعب الفلسطيني، محملاً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا السلوك الإجرامي.