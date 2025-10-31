الجهاد الإسلامي تدين تصريحات بن غفير بحق الأسرى وتؤكد تمسكها بإطلاق سراحهم

فلسطين اليوم- غزة

أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن المقطع المصور الذي يظهر فيه ما يسمى "وزير الأمن الإسرائيلي" المجرم إيتمار بن غفير وهو يهدد أسرى فلسطينيين مكبّلي الأيدي، يمثل انتهاكًا صارخًا لكل المواثيق القانونية والإنسانية، ويعكس الانحدار الأخلاقي والإنساني الخطير للكيان وحكومته.

وأضافت الحركة في تصريح صحفي مساء الجمعة أن أسرى المقاومة سيبقون مرفوعي الرأس، وأن إطلاق سراحهم يبقى من أولويات المقاومة.

وشددت على أن تصريحات بن غفير الاستعراضية لن تمحو الإذلال الذي تكبده جيش الاحتلال على يد المقاومين في الميدان.

وأظهر مقطع فيديو نشره الإعلام العبري عشرات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وهم مكبلين بالأصفاد، بينما وجه المتطرف بن غفير تهديدات لهم بالتعذيب والإعدام.