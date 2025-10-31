الأورومتوسطي: الاحتلال اعتقل موظفا لليونيسيف قرب كرم أبو سالم

فلسطين اليوم- وكالات

أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان مساء اليوم الجمعة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت موظفاً يعمل لدى منظمة اليونسيف، قرب حاجز كرم أبو سالم على حدود قطاع غزة، في حادثة وقعت أمس.

وأكد المرصد أن هذا الاعتقال يأتي ضمن حملة ممنهجة تشنها قوات الاحتلال ضد المؤسسات الإنسانية الدولية العاملة في غزة.

وأعرب المرصد عن قلقه الشديد إزاء تصاعد استهداف الاحتلال للمنظمات الدولية، داعياً إلى تحرك موحد من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لحماية العاملين في المجال الإنساني وضمان وصول المساعدات إلى المدنيين في قطاع غزة.

وشدد المرصد على أن استمرار هذه الانتهاكات يفاقم من معاناة السكان ويعرقل جهود الإغاثة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع.