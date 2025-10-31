جيش الاحتلال والمستوطنين يهاجمون كفر قدوم شرق قلقيلية

فلسطين اليوم- قلقيلية

هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، اليوم الجمعة، المواطنين في كفر قدوم شرق قلقيلية.

وقالت مصادر محلية إن المستوطنين أقدموا على إحراق مركبتين في المنطقة ذاتها.

ووفق المصادر, فإن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشمالية من القرية المعروفة باسم "الوجه الشامي"، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين.

كما اقتحم عشرات المستوطنين، بحماية جيش الاحتلال، المنطقة ذاتها، وأقدموا على إحراق مركبتين، واندلعت على إثرها مواجهات عنيفة.