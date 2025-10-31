قاسم: المقاومة تشكل قوة أساسية للبنان

فلسطين اليوم- وكالات

أعلن الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، أن استعادة الأرض ستتحقق بتكاتف الجميع في لبنان، مشدداً على أن هدف المقاومة هو تحرير الوطن، بينما هدف العدو هو الاحتلال، مؤكداً أن الجميع في لبنان يتحمل مسؤولية مواجهة التحديات.

وأكد قاسم رفضه لأي اتهامات موجهة للحزب، داعياً إلى التوقف عن تلك الاتهامات التي وصفها بـ«غير المبررة».

وشدد على ضرورة أن تلتزم إسرائيل بتنفيذ الاتفاق الذي نفذه لبنان، محذراً من أن أي اتفاق جديد سيكون بمثابة تبرئة للاحتلال ويفتح الباب أمام اعتداءات جديدة.

وأشار إلى أن المقاومة تشكل قوة أساسية للبنان ويجب الحفاظ عليها للحفاظ على سيادة وأمن البلاد.