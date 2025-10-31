مستوطنون يحرقون مركبتين ويهاجمون مسجداً في بلدة دير دبوان شرق رام الله

فلسطين اليوم- رام الله

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الجمعة، بلدة دير دبوان شرق رام الله في الضفة الغربية، وارتكبوا اعتداءات شملت إحراق مركبتين وتحطيم نوافذ أحد المساجد في البلدة، وسط حماية من قوات الاحتلال.

وذكرت مصادر محلية أن الاقتحام تم أثناء أداء المواطنين صلاة الجمعة، حيث استهدف المستوطنون حي "المراح"، المدخل الغربي للبلدة، وحاولوا اقتحام مسجد مغلق، وتمكنوا من تحطيم نوافذه الخارجية.

وهرع أهالي البلدة إلى الموقع، واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان والمستوطنين، فيما اقتحمت قوات الاحتلال البلدة لتأمين انسحاب المستوطنين ومنعت المواطنين من إخماد النيران في المركبتين المحترقتين.

ويأتي هذا الهجوم ضمن سلسلة اعتداءات تصاعدت خلال حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، والتي ترافقت مع تصعيد عنيف في الضفة الغربية، أدى خلال العامين الأخيرين إلى استشهاد 1062 فلسطينياً وإصابة نحو 10 آلاف، واعتقال أكثر من 20 ألف شخص، بينهم 1600 طفل.