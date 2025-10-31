الرئيس اللبناني: مستعدون للتفاوض لإنهاء الاحتلال

فلسطين اليوم- وكالات

أكد الرئيس اللبناني، جوزيف عون في تصريحات صحفية اليوم الجمعة أن الجيش اللبناني يقوم بواجبه الكامل في منطقة جنوب الليطاني، مشيرًا إلى أن الحكومة سترفع عدد جنود الجيش المنتشرين في الجنوب إلى 10 آلاف جندي قبل نهاية العام الجاري، تعزيزًا للاستقرار والتزامًا بالقرارات الدولية.

وشدد الرئيس على أن لبنان ما زال متمسكًا بخيار التفاوض من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي واستعادة الأراضي المحتلة وإطلاق سراح الأسرى، مشيرًا إلى أن هذا المسار يتطلب إرادة متبادلة من الطرفين، وهو ما لا يتوفر حتى اللحظة من الجانب الإسرائيلي.

وأشار إلى أن المبادرات اللبنانية للسلام قوبلت بمزيد من الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني ومنطقة البقاع، ما يؤكد غياب الجدية لدى الاحتلال في إنهاء حالة التوتر، داعيًا المجتمع الدولي إلى الضغط لوقف الاعتداءات واحترام السيادة اللبنانية.