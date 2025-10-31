استطلاع معاريف: تراجع معسكر نتنياهو والمعارضة تحصد الأغلبية

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة "معاريف" العبرية هذا الأسبوع أن قانون إعفاء اليهود المتدينين من الخدمة العسكرية في جيش الاحتلال أدى إلى تراجع دعم معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمقعدين، ما منح المعسكر المعارض له أغلبية بـ61 مقعدًا، مقابل 48 لمعسكر نتنياهو.

وأشار الاستطلاع إلى أن عدة قوائم مثل "الصهيونية الدينية"، و"كحول لفان"، و"الاحتياطيين"، و"التجمع الوطني الديمقراطي" لم تتمكن من اجتياز نسبة الحسم، ما يعني خروجها من الكنيست في حال جرت الانتخابات الآن.

وأظهر الاستطلاع أيضًا أن 43% من المستطلعة آراؤهم يعارضون قانون إعفاء المتدينين من الخدمة، في حين أيده 27% فقط، ما يعكس حالة من الجدل والانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي حول هذه القضية الحساسة.