حماس: تصريحات المستشار الألماني تبرير لحرب الإبادة ودعم  للاحتلال

فلسطين اليوم- غزة

انتقد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حازم قاسم، تصريحات المستشار الألماني التي برر فيها استمرار الحرب على قطاع غزة لمدة عامين، معتبراً أنها "دليل جديد على حجم الدعم الألماني السياسي والعسكري لحرب الإبادة" التي يتعرض لها القطاع.

وقال قاسم في بيان صحفي، اليوم الجمعة إن هذه التصريحات تأتي في ظل "إجماع عالمي على أن حكومة الاحتلال هي التي حوّلت الحرب إلى عدوان مفتوح على شعبنا"، مطالباً المستشار الألماني بوقف "الانحياز الكامل لعدوان الاحتلال"، والتخلي عن محاولات تبرير الجرائم التي وصفها بـ"الإبادة الجماعية".

ودعت الحركة المسؤول الألماني إلى "الالتحاق بالضمير العالمي الذي أدان الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين في غزة".