الصليب الأحمر يرافق فريقاً من المقاومة للبحث عن جثث أسرى إسرائيليين شرق خانيونس

فلسطين اليوم- غزة

أفادت مصادر صحفية بأن فرقاً من المقاومة الفلسطينية ستباشر، خلال الساعات المقبلة، عمليات بحث في المنطقة الحمراء شرق محافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة، للعثور على جثث عدد من الأسرى الإسرائيليين.

وأوضحت المصادر أن من بين الجثث المتوقع البحث عنها، جثة اللواء في جيش الاحتلال الإسرائيلي آساف حمامي، الذي فقد خلال العمليات العسكرية الأخيرة.

وأضافت أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر سترافق فريق المقاومة ميدانياً لمعاينة الموقع والتحقق من وجود الجثث، وذلك ضمن تفاهمات إنسانية مرتبطة بملف تبادل الأسرى وتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار.