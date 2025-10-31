مسؤولتان أمميتان تنتقدان صمت العالم تجاه مجازر الاحتلال بحق الفلسطينيات

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

انتقدت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات، ريم السالم، تجاهل المجتمع الدولي للمجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق النساء والفتيات الفلسطينيات، مؤكدة أن حجم المعاناة في غزة يكشف لامبالاة العالم بمآسي الصراعات.

وفي ندوة عقدت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، الخميس، قالت السالم: "المجازر التي تُرتكب بحق آلاف النساء والفتيات الفلسطينيات، والمعاناة المروعة التي يتعرضن لها، تشكل الدليل الأوضح على أن العالم لم يعد يُعير ذلك أي اهتمام"، معتبرة أن القوانين والمفاهيم الحالية "عاجزة" عن توصيف حجم الرعب الذي يعانيه المدنيون في غزة.

من جهتها، وصفت المقررة الخاصة بحقوق الإنسان في فلسطين، فرانشيسكا ألبانيزي، ما يجري في القطاع بأنه يعكس فشل الأمم المتحدة في أداء دورها، قائلة: "التضحيات الفلسطينية تكشف عجز المجتمع الدولي عن تنفيذ ميثاق الأمم المتحدة"، مؤكدة أن المنظمة الأممية "في وضع غير جيد" وغير قادرة على حفظ السلام.

ودعت ألبانيزي إلى محاسبة الدول الأعضاء، خصوصاً تلك التي زودت إسرائيل بالأسلحة، معتبرة أن هذا الدعم ساهم في ارتكاب ما وصفته بـ"الإبادة الجماعية" بحق المدنيين الفلسطينيين.