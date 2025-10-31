عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى رغم تشديدات الاحتلال

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

أدى عشرات الآلاف من المصلين، اليوم الجمعة، صلاة الظهر في المسجد الأقصى المبارك، رغم القيود والإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مداخل البلدة القديمة وأبواب المسجد.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نصبت حواجز حديدية عند أبواب الأقصى، خاصة أبواب: الأسباط، والساهرة، وحطة، والعامود، وأوقفت الشبان ودققت في بطاقاتهم الشخصية في محاولة للتضييق عليهم.

وخلال خطبة الجمعة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب المقدسي مجدي العباسي من داخل المسجد، وسط حالة من التوتر بين صفوف المصلين.