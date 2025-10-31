مستوطنون يسرقون ثمار الزيتون في جنوب نابلس

فلسطين اليوم

أفادت مصادر محلية، اليوم الجمعة، بأن مستوطنين "إسرائيليين" سرقوا ثمار الزيتون من أراضي قريوت جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وهاجم المستوطنون منطقة وادي البير في أراضي قريوت وشرعوا بأعمال قطف لثمار الزيتون وسرقتها، بحسب ما ذكرته المصادر ذاتها.

علماً أن الاحتلال أغلق المنطقة منذ حوالي عامين، ويمنع المواطنين من الوصول إليها.

وقبل يومين، أقدم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال على تقطيع المئات من أشجار الزيتون المعمرة في قريوت.