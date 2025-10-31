شهيد بقصف مسيرة "إسرائيلية" على جنوب لبنان

فلسطين اليوم

استشهد شخص وأصيب أخر، اليوم الجمعة، إثر قصف طائرة بدون طيار مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدة كونين جنوب لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، استشهاد شخص أصيب أخر بجروح في غارة إسرائيلية استهدف دراجة نارية في بلدة كونين.

ومنذ التوصل إلى إعلان وقف إطلاق النار بين حزب الله و(إسرائيل) في نوفمبر الماضي، استشهد 302 شخص وأصيب المئات باستهدافات لجيش الاحتلال في عدة مناطق في لبنان، وسط توتر الاوضاع الميدانية، ويرى مراقبون أن الامور في الايام المقبلة قد تتدحرج إلى مواجهة عسكرية .