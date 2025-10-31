"إسرائيل" تدرس تكثيف هجماتها في لبنان

فلسطين اليوم

تدرس حكومة الاحتلال الإسرائيلي تكثيف هجماتها في لبنان في ظل استمرار محاولات حزب الله تعزيز بناء قدراته العسكرية، بحسب ما أفادت به قناة كان العبرية، اليوم الجمعة.

وسائل إعلام لبنانية، ذكرت أن الرئيس اللبناني جوزيف عون أوعز للجيش اللبناني بالتصدي لأي توغل إسرائيلي في الجنوب.

وتيرة القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان، تصاعدت في الآونة الأخيرة حيث يستهدف الاحتلال بالطيران والمدفعية أهداف عدة في المناطق الغربية والشرقية، تشمل: مراكز ومركبات تابعة لحزب الله، وتسفر عن وقوع شهداء وإصابات، علاوة على أنه يتمركز في خمسة نقاط برية.

وأجّل المبعوث الأمريكي، توم براك، الذي كان من المتوقع وصوله إلى لبنان خلال الساعات المقبلة، وصوله إلى موعد غير معلوم.

وبحسب مصادر امريكية، ينتظر براك تعيين سفير أمريكي جديد، ويبدي شكوكه بشأن الوضع في بيروت.