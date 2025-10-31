لواء غولاني يكشف عدد خسارة جنوده في غزة

فلسطين اليوم

كشف قائد لواء غولاني في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن خسائر قتلاه في اللواء خلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن قائد لواء غولاني بجيش الاحتلال، قوله: "لقد خسرنا 127 جنديا من اللواء منذ بداية الحرب".

وبلغ عدد قتلى جيش الاحتلال، بحسب بيانات رسمية، منذ اندلاع الحرب على غزة في السابع من أكتوبر للعام 2023، 921 قتيل و6,367 إصابة.