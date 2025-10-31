الاحتلال يعتقل 7 مواطنين في نابلس وقلقيلية

فلسطين اليوم

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، سبعة اشخاص عقب تنفيذ عمليات اقتحام في مدينتي نابلس وقلقيلية بالضفة الغربية المحتلة.

ففي مدينة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال منزلين في شارع المريج وقرية قبلان، واعتقلت مواطنين ونقلتهما إلى جهة غير معروفة.

وعاثت القوات المقتحمة فسادًا في المنزلين.

وفي قلقيلية، اقتحمت قوة عسكرية معززة بالآليات المدولبة مدخلها الجنوبي، وانتشرت في عدة أحياء، وداهمت منازل عدة، وقمت بتفتيش غرفها بقوة السلاح.

واعتقلت خمسة مواطنين بعد أن عصبت اعينهم وربطت ايدهم بأحبال، واقتادهم داخل الجيبات، ونقلتهم إلى جهة غير معروفة.

كما واقتحمت قوات الاحتلال مدينة كفر دان غرب مدينة جنين، وداهمت عددًا من المنازل وفتشتها.

واحتجز الاحتلال شقيق الشهيد عيد مرعي، فادي، وحققت معه، كما خرجت عددا من الشبان وحققت معها ميدانيا.