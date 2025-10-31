حالة الطقس في فلسطين اليوم: ارتفاع على درجات الحرارة

الساعة 08:51 ص|31 أكتوبر 2025
أفادت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الجمعة، بأن الجو يكون غائمًا جزئيًا إلى صافٍ في فلسطين.

وقالت الأرصاد الجوية: إن "ارتفاعًا طفيفاً يطرأ على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي بحوالي 5 درجات مئوية.

وأشارت إلى أن حركة اتجاه الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

ويكون الجو في ساعات المساء والليل، غائمًا جزئيًا الى صافٍ بارداً نسبيًا في المناطق الجبلية ولطيفًا في بقية المناطق، فيما يكون ارتفاع أمواج البحر خفيف.

 

