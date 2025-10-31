3 شهداء باستهداف جيش الاحتلال في شمال وجنوب غزة

فلسطين اليوم

استشهد ثلاثة شبان، اليوم الجمعة، إثر استهدافهم من جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الجلاء وحي الشجاعية وبلدة عبسان الكبيرة في شمال وجنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، باستشهاد الشاب حمدي أحمد البريم في قصف إسرائيلي استهدف منزله في حي مصبح في بلدة عبسان شرقي خانيونس، وجرى نقله إلى مجمع ناصر الطبي.

وأضاف أن شهيدًا أخر ارتقى برصاص جيش الاحتلال في شارع الجلاء، وثالث مع إصابة شخص في قصف على حي الشجاعية.

وشهدت المناطق الشرقية في محافظتي خانيونس وغزة منذ ساعات فجر اليوم، قصفًا مدفعيا بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الآليات العسكرية المتمركزة تحت ما يسمى بالخط الأصفر، وسط عمليات نسف للمنازل.

ومنذ الإعلان عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الجاري، وصل إجمالي تعداد الشهداء بحسب بيانات صادرة عن وزارة الصحة بغزة إلى 211 شهيد، و597 إصابة، وجرى انتشال 482 جثمان من الشوارع وأسفل الركام.