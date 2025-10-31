شهيد بقصف "إسرائيلي" في بلدة عبسان الكبيرة

فلسطين اليوم

استشهد شاب، اليوم الجمعة، بقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنزله في بلدة عبسان الكبيرة شرقي خانيونس، جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، باستشهاد الشاب حمدي أحمد البريم في قصف إسرائيلي استهدف منزله في حي مصبح.

وأضاف أنه جرى نقل جثمانه إلى مجمع ناصر الطبي.

وشهدت المناطق الشرقية في محافظة خانيونس منذ ساعات فجر اليوم، قصفًا مدفعيا بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الآليات العسكرية المتمركزة تحت ما يسمى بالخط الأصفر.

ومنذ الإعلان عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الجاري، وصل إجمالي تعداد الشهداء بحسب بيانات صادرة عن وزارة الصحة بغزة إلى 211 شهيد، و597 إصابة، وجرى انتشال 482 جثمان من الشوارع وأسفل الركام.