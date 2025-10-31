وزير الطاقة الأمريكي يلغي زيارته لـ"إسرائيل".. لهذا السبب!

فلسطين اليوم

ألغى وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، اليوم الجمعة زيارته إلى (إسرائيل) كان من المفترض أن تبدأ غدا بعد رفض الاحتلال المصادقة على اتفاقية الغاز المصرية.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، منها موقع "يسرائيل هيوم"، فإن شركة طاقة أمريكية عملاقة شريكة بالاتفاق مارست خلال الأسابيع الماضية ضغوطا على رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين لدفعهم للمصادقة على الصفقة دون جدوى.

وأشار الموقع العبري، إلى أن كوهين قرر عدم المصادقة حاليا على صفقة الغاز المصرية على خلفية اتهام الجانب المصري بانتهاك اتفاقية "السلام".