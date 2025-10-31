آليات عسكرية وبواقر تتقدم في وسط مخيم جباليا

فلسطين اليوم

تقدمت عددًا من آليات عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، في وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بأن عددًا من الآليات والبواقر لجيش الاحتلال تقدمت في محيط منقطة ابو قمر وسط معسكر جباليا.

وتزامن مع التقدم عمليات إطلاق نار، وسط تحليق من الطائرات المسيرة على ارتفاعات منخفضة، كما يقول المراسل.

وأضاف أن الآليات نفذت عمليات تجريف للمنازل والشوارع في المنطقة، مع حظر اقتراب المواطنين إليها.