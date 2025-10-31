استشهاد شاب متأثرًا بجراحه إثر استهداف "إسرائيلي" سابق في خانيونس

فلسطين اليوم

استشهد مواطن، اليوم الجمعة، متأثرًا بإصابته إثر استهدافه بصاروخ من طائرة بدون طيار تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على خيمته في مواصي خانيونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد الشاب محمد سالم قديح متأثرًا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي استهدف خيمة أول أمس في مواصي خانيونس.

ومنذ الإعلان عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الجاري، وصل إجمالي تعداد الشهداء بحسب بيانات صادرة عن وزارة الصحة بغزة إلى 211 شهيد، و597 إصابة، وجرى انتشال 482 جثمان من الشوارع وأسفل الركام.