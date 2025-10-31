الاحتلال يقصف بالمدفعية المناطق الشرقية في جباليا وغزة وخانيونس

فلسطين اليوم

قصفت مدافع جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بعشرات القذائف بالتزامن مع إطلاق نار من الآليات العسكرية المتمركزة خلف "الخط الأصفر"، المناطق الشرقية في بلدة جباليا ومدينة غزة وخانيونس شمال وجنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بأن المدافع الإسرائيلية المتواجدة خلف السياج الحدودي تقصف بالقذائف مع إطلاق نار كثيف من الآليات اتجاه المناطق الشرقية من محافظة خانيونس وبلدة جباليا.

وأضاف أن جيش الاحتلال نفذ أربعة عمليات نسف لمنازل المواطنين شرقي خانيونس، كما وأطلقت الآليات العسكرية النار اتجاه المناطق الشرقية من مدينة غزة.

وأشار إلى أن هذه الاعتداءات الجديدة لم تسفر عن وقوع خسائر بشرية.

ومنذ الإعلان عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الجاري، وصل إجمالي تعداد الشهداء بحسب بيانات صادرة عن وزارة الصحة بغزة إلى 211 شهيد، و597 إصابة، وجرى انتشال 482 جثمان من الشوارع وأسفل الركام.