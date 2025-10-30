واشنطن بوست: هيئة أميركية توثق ارتكاب الاحتلال مئات الانتهاكات بغزة

فلسطين اليوم

كشفت واشنطن بوست الخميس 30 أكتوبر 2025 نقلا عن مسؤولين أميركيين عن تقرير لهيئة مراقبة أمريكية حول ارتكاب جيش الاحتلال مئات الانتهاكات بغزة.

وأضافت الواشنطن بوست أن تقرير هيئة المراقبة أثار شكوكا بشأن احتمال مساءلة إسرائيل عن أفعالها في غزة.

وذكرت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين أن التقرير أنجز قبل أيام قليلة من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأضافت واشنطن بوست أن مكتب المفتش العام بالخارجية الأمريكية يجمع أدلة بشأن سرقة حماس وجماعات مسلحة أخرى للمساعدات حسب الصحيفة.