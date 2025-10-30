رئيس وزراء قطر يؤكد ضرورة ضمان التطبيق الكامل لاتفاق غزة

فلسطين اليوم

قالت وكالة الأنباء القطرية، أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بحث في اتصال من وزير الخارجية الأميركي تطورات الوضع في غزة.

وقالت ان رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد ضرورة تضافر الجهود لضمان التطبيق الكامل لاتفاق غزة.

وجاء في بيان الوكالة القطرية": "تلقى معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم اتصالاً هاتفياً، من سعادة السيد ماركو روبيو وزير الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة".

وأضاف البيان: "جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، على ضوء اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

وتابع البيان: "وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاتصال، ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لضمان التطبيق الكامل للاتفاق، بما يمهد للوصول إلى السلام المستدام والاستقرار المنشود في المنطقة".