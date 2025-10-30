جيش الاحتلال يهدد بالعودة للقتال في جبهات مختلفة

فلسطين اليوم

قال رئيس أركان جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، إيال زامير، اليوم الخميس، إن جيش الاحتلال "سيعاود العمل بقوّة أكبر في جبهات سبق أن هاجمها خلال العامين الماضيين".

وأكد زامير في حفل تخريج ضباط، إنه "حتى بعد عامين من القتال، لم نكبح جماح نيراننا؛ لن نتحمّل بعد الآن أيّ انتهاك من شأنه أن يُعرّض أمن إسرائيل للخطر، في أي جبهة".

وأضاف: "نعمل في جميع الجبهات حتى الآن، بجاهزية عالية، وسنعمل مرّة أخرى في بعض الجبهات، بقوّة أكبر مما شهدناه، خلال العامين الماضيين".

من جانبه، قال وزير أمن الاحتلال "الإسرائيلي"، يسرائيل كاتس، في مقرّ قيادة الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، إن "هذه ليست نهاية المطاف، وسيدفع الحوثيون ثمنًا باهظًا لمحاولاتهم المساس بالجبهة الداخلية الإسرائيلية خلال العامين الماضيين".

وأضاف وزير الأمن الإسرائيلي: "لم نقل الكلمة الأخيرة بعد".