الموساد يعترف: لهذا السبب لم نتمكن من اكتشاف موعد "طوفان الأقصى"!

فلسطين اليوم

اعترف الرئيس السابق لجهاز "الموساد" الإسرائيلي اليوم الخميس، أن قادة الجهاز لم يتمكنوا من معرفة توقيت معركة "طوفان الأقصى" التي خاضتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر 2023 لعدم توفر المعلومات اللازمة.

وأرجع رئيس "الموساد" السابق السبب في عدم قدرة قادة الجهاز من تحديد موعد المعركة لقلة توفر المعلومات وعدم زرع أجهزة -البيجر واللاسلكي- سواء كانت تجسسية أو مفخخة داخل قطاع غزة كالتي استخدمت في الحرب ضد حزب الله بلبنان.

وقال رئيس الموساد: "لدينا أجهزة "معدلة" مثل البيجر واللاسلكي، سواء مفخخة أو تجسسية، لا يمكن تصور حجم المعدات التي استخدمناها منذ أن ابتكرنا تلك الطريقة".

وأضاف: "يمكن لجهاز الموساد استخدام تلك الأجهزة وغيرها الكثير في كل دول العالم، بإستثناء غزة، فلو كان لدينا مثلها هناك لعرفنا موعد هجوم 7 أكتوبر".