مئات الآلاف من "الحريديم" يتظاهرون ضد قانون التجنيد في جيش الاحتلال

فلسطين اليوم

شارك مئات الآلاف من اليهود المتدينين "الحريديم"، اليوم الخميس، بمظاهرة حاشدة عند مدخل مدينة القدس المحتلّة، رفضا للتجنيد الإلزامي في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت تقديرات إلى أن عدد المشاركين في المظاهرة زاد عن 300 ألف، فيما أغلقت شرطة الاحتلال مداخل المدينة وشوارعها المركزية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ مئات الآلاف شاركوا في المظاهرة التي أُطلق عليها اسم "وقفة المليون"، احتجاجًا على اعتقال الشرطة الإسرائيلية، طلاب المعاهد التوراتية الرافضين للخدمة العسكرية.

وأشارت إلى وجود فوضى عارمة في محطات انتظار الحافلات والقطار واختناقات مرورية في شوارع مدينة القدس.

وتأتي هذه المظاهرة في وقت تستمر فيه الأزمة بين الأحزاب الدينية ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على خلفية قانون التجنيد الذي كان يعفي الحريديم منذ عقود من الخدمة العسكرية.

وتضغط الأحزاب الدينية، التي استقالت من الحكومة منتصف العام الجاري، لتمرير مشروع قانون التجنيد الذي يمنح متدينين إعفاءات من الخدمة العسكرية، والذي تطلق عليه المعارضة قانون التهرب من الخدمة العسكرية.