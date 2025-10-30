إقفال مكتب الأونروا في نهر البارد احتجاجًا على استمرار معاناة المتضررين منذ 18 عامًا

فلسطين اليوم

أقدم أهالي مخيم نهر البارد على إقفال مكتب وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في المخيم، شمالي لبنان، تعبيرًا عن غضبهم من استمرار تقاعس الوكالة في معالجة ملف إعادة الإعمار بعد مرور 18 عامًا على نكبة نهر البارد.

وأشار المحتجون إلى أنّ نحو 1200 عائلة ما زالت متضررة حتى اليوم، إذ لم تتسلّم أيًّا من تعويضات بدل الإيجار أو بدل الأثاث، فيما تبقى منازلها مهدّمة بانتظار استكمال أعمال الإعمار.

وانتقد الأهالي ما وصفوه بتجاهل وكالة الأونروا لمعاناتهم المتواصلة، مؤكدين أنّ الوعود التي أُطلقت بشأن إنهاء الإعمار لم تُنفّذ حتى الآن. وفي حين تحدثت مديرة "الأونروا" عن استمرار العمل في عدد محدود من الوحدات في المخيم القديم، يرى الأهالي أنّ هذه التصريحات تتجاهل المخيم الجديد الذي لم يُدرج بعد ضمن خطط الإعمار، معتبرين أنّ معاناتهم الممتدة منذ 18 عامًا تمثل جرحًا مفتوحًا في ضمير المجتمع الدولي.