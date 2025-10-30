سموتريتش: ستتم المصادقة على 1973 وحدة استيطانية بالضفة الغربية

فلسطين اليوم

أعلن وزير مالية الاحتلال "بتسلئيل سموتريتش" الخميس 30 أكتوبر 2025 أن مجلس التخطيط الأعلى في الكيان سيصادق في جلسته المقبلة على بناء 1973 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.

وأضاف سموتريتش انه ومنذ بداية العام تمت المصادقة على إقامة نحو 30 ألف وحدة استيطانية بالضفة.

وأعلنت اللجنة الخاصة للتخطيط والبناء الاستيطاني في "غوش عتصيون" الخميس 30 أكتوبر 2025 انها اقرت بالإجماع خطة لإنشاء 1,300 وحدة استيطانية سكنية جديدة.

وتشمل الخطة حي "الجبل الروسي" الواقع في جنوب مستوطنة "ألون شفوت". وتمثل هذه الإضافة الجديدة خدمات سكنية للمنطقة بأكملها، بما فيها مستوطنتي "غوش عتصيون" و"إفرات"

وتتضمن الخطة إنشاء مدارس ومرافق عامة وحدائق استيطانية، كما سيُقام بالقرب من المستوطنة منطقة تجارية كبيرة لتلبية احتياجات جميع المستوطنات المجاورة.