بلدية جباليا: نسبة عجزنا الناجم عن فقدان المعدات 90%

فلسطين اليوم

قالت بلدية جباليا النزلة الخميس 30 أكتوبر 2025 إن نسبة العجز في المعدات والآليات الثقيلة بلغت 90% جراء القصف الإسرائيلي المباشر لها في مقر وفروع البلدية وشوارع المدينة خلال الحرب على قطاع غزة.

نسبة العجز الحاصلة تعكس مدى عرقلة جهودها في تنفيذ أعمال فتح الشوارع وإزالة الركام من المدينة، وذلك يجبر أهالي المدينة على العيش في حالة نزوح منهِكة، غير الإبقاء على صورة الدمار المروعة ما لم تتوافر الآليات اللازمة.

وندعو جميع المعنيين حول العالم على اختلاف المسميات والمهام بضرورة الإسراع في إدخال تلك المعدات والآليات إلى البلدية ودعم مشاريع فتح الشوارع وإزالة الركام لتهيئة الظروف لتنفيذ المشاريع الأخرى كإعادة تأهيل وصيانة البنية التحتية وغير ذلك من المشاريع المهمة لانتشال جباليا من الكارثة التي ضربت قطاع غزة بأكمله.