بعد خروقات الاحتلال.. هل قررت المقاومة تسليم جثث أسرى "إسرائيليين" اليوم؟

أكدت وسائل إعلام "إسرائيلية"، اليوم الخميس 30 أكتوبر/تشرين الأول 2025، أن "إسرائيل" تلقت إشارات أولية تتعلق بتسليم حركة حماس جثث أسرى "إسرائيليين" جدد

ونقلت القناة "12" الإسرائيلية عن مصادر قولها " إن "إسرائيل" تلقت مؤشرات أولية بشأن تسليم حماس جثتي إسرائيليين بعد ظهر اليوم"

ومساء الثلاثاء الماضي، شنت"إسرائيل" عشرات الغارات طالت منازل المواطنين وخيام النازحين في كافة مناطق القطاع، راح ضحيتها عشرات الشهداء والاصابات في خرق "إسرائيلي" جديد، حذرت عقبه فصائل المقاومة من أن التساهل الدولي مع خروقات الاحتلال قد يعيد الأوضاع إلى مربع التصعيد

وكانت كتائب الشهيد عز الدين القسام قد أعلنت، أنها ستسلم جثة أحد أسرى الاحتلال التي تم العثور عليها في مسار أحد الأنفاق في قطاع غزة قبل خرق "إسرائيل" الاتفاق وشن عشرات الغارات، إلا أن القسام تراجعت عن ذلك بسبب خروقات الاحتلال، مؤكدة أن أي تصعيد صهيوني سيعيق عمليات البحث والحفر وانتشال الجثامين، سيؤدي إلى تأخير استعادة الاحتلال لجثث قتلاه.

ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيّز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الجاري، يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" خرق الاتفاق من خلال ارتكاب المجازر واستهداف المواطنين ومنازلهم وخيام النازحين، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 200 مواطن وإصابة عشرات آخرين.

أما المقاومة الفلسطينية، فقد أكدت التزامها التام بتنفيذ بنود المرحلة الأولى من الاتفاق، حيث أطلقت سراح جميع الأسرى الأحياء خلال أقل من 72 ساعة على دخوله حيّز التنفيذ، فيما تواصل عمليات البحث عن جثث الأسرى الأموات، والمتبقي منها 13 جثة "إسرائيلية".