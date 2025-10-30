فلسطين اليوم

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025، أن استمرار منع طواقم الصليب الأحمر من زيارة الأسرى يهدف إلى إخفاء الجرائم والانتهاكات الممنهجة التي تُرتكب داخل سجون الاحتلال.

ووفق المركز، فمنذ 7 أكتوبر 2023، أعلن الاحتلال حالة الطوارئ في جميع السجون، وأغلقها بالكامل وعزلها عن العالم الخارجي، ومنع زيارات الأهل والمحامين ومندوبي الصليب الأحمر.

كما عمَق الاحتلال انتهاكاته في دور تكاملي، حيث رفض الاحتلال عشرات الطلبات القضائية لاستئناف الزيارات، ما يعكس تكامل الأدوار بين المؤسستين الأمنية والقضائية في التنكيل بالأسرى وحرمانهم من أبسط حقوقهم القانونية.

وأشار المركز، إلى جرائم ممنهجة بحق الأسرى، من تعذيب وتجويع وإهمال طبي متعمّد، وتنفيذ سياسات بإشراف مباشر من وزراء حكومة الاحتلال المتطرفة، وارتقاء عشرات الأسرى خلال العامين الأخيرين نتيجة لهذه الممارسات.

وكشفت شهادات الأسرى المحرّرين الفظائع، حيث تحدث أسرى قطاع غزة عن حرب إبادة داخل السجون تزامنت مع الإبادة في القطاع، فضلاً عن إعدام مئات الأسرى خارج إطار القانون.

ولفت المركز، إلى ظروف اعتقال قاسية ولا إنسانية، من طعام قليل ورديء النوعية، واكتظاظ وقلة نظافة وحرمان من العلاج، وظروف تسببت في استشهاد 80 أسيرًا خلال عامين فقط، وهو العدد الأعلى في تاريخ الحركة الأسيرة.

ووجه المركز، دعوة عاجلة للتدخل الدولي، طالب فيها بتحرك فوري من المؤسسات الدولية لوقف جرائم الاحتلال بحق الأسرى، واستئناف زيارات الأهل والمحامين دون تأخير، وتطبيق القانون الدولي الإنساني وتحسين ظروف الاعتقال داخل السجون الإسرائيلية.