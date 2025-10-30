فلسطين اليوم

يترقب عشاق الكرة المصرية والعربية بث مباشر مباراة الزمالك والبنك الأهلي اليوم ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز 2025-2026، حيث يستضيف استاد القاهرة الدولي مواجهة قوية تجمع بين الزمالك الباحث عن العودة إلى طريق الانتصارات، والبنك الأهلي الذي يسعى لتحقيق مفاجأة جديدة أمام أحد عمالقة الكرة المصرية.

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر الآن

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي اليوم، تنطلق مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة (السابعة بتوقيت فلسطين والأردن)، وتُقام على ملعب القاهرة الدولي وسط حضور جماهيري متوقع أن يكون كبيرًا نظرًا لأهمية اللقاء.

ومن المتوقع أن يشهد اللقاء حضورًا جماهيريًا واسعًا، خاصة مع عودة الفريق الأبيض لتحقيق نتائج إيجابية في الأسابيع الأخيرة من الدوري

بث مباشر الزمالك كورة بلس

القنوات الناقلة وطرق مشاهدة البث المباشر، يُذاع بث مباشر مباراة الزمالك والبنك الأهلي عبر شبكة قنوات ON Time Sports الحاصلة على حقوق بث الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.

ويمكن للمشاهدين متابعة المباراة من خلال:

القناة الأرضية ON Time Sports 1 HD .

البث الإلكتروني عبر تطبيق ON Time Sports الرسمي .

المنصات الرقمية التابعة للقناة على «يوتيوب» و«فيسبوك»، والتي تبث لقطات مباشرة وتحليلات قبل وبعد المباراة.

كما تنقل القناة استوديو تحليلي شامل قبل المباراة بساعة كاملة، يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية لتحليل تشكيل الفريقين وتوقعات الأداء التكتيكي.

كورة بلس بث مباشر الزمالك

يدخل نادي الزمالك المباراة وهو يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة من 10 مباريات، بينما يقبع البنك الأهلي في المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة، مما يجعل اللقاء مهمًا لكلا الفريقين.

الزمالك بقيادة مدربه الجديد يسعى إلى مصالحة جماهيره بعد تعثرات في الجولات الماضية، بينما يأمل البنك الأهلي في الخروج بنتيجة إيجابية تساعده على الابتعاد عن منطقة الهبوط

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر HD

وتمثل مباراة الزمالك والبنك الأهلي اليوم اختبارًا حقيقيًا للفريق الأبيض قبل الدخول في مرحلة أكثر صعوبة من الموسم، خاصة مع ضغط المباريات في الدوري وكأس مصر.

أما البنك الأهلي، فهو يضع نصب عينيه تحقيق أول فوز على الزمالك في تاريخه، وهو ما سيمنحه دفعة قوية في مشواره نحو وسط الترتيب.

الزمالك يعتمد بشكل كبير على نجومه مثل أحمد سيد زيزو وسيف الجزيري وأوباما في الهجوم، في حين يراهن البنك الأهلي على تألق ناصر منسي ومحمود قاعود في الخط الأمامي.

مباراة الزمالك اليوم مباشر ON Sport

تاريخ مواجهات الزمالك والبنك الأهلي، تواجه الفريقان في 10 مباريات سابقة منذ صعود البنك الأهلي إلى الدوري الممتاز، حقق خلالها الزمالك 6 انتصارات، فيما تعادلا 3 مرات، وفاز البنك الأهلي مرة واحدة فقط.

ويُظهر التاريخ تفوقًا واضحًا للزمالك، إلا أن مباريات الفريقين دائمًا ما تتسم بالإثارة والندية، نظرًا لأسلوب لعب البنك الأهلي المتوازن واعتماده على المرتدات السريعة.

التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك والبنك الأهلي

تشكيل الزمالك المتوقع:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: عبد الغني – الونش – حسام عبد المجيد – فتوح

الوسط: دونجا – عمرو السيسي – أحمد سيد زيزو

الهجوم: مصطفى شلبي – الجزيري – شيكابالا

تشكيل البنك الأهلي المتوقع:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: أحمد ياسين – أسامة إبراهيم – معروف يوسف – عاصم صلاح

الوسط: محمود سيد – محمد فتحي – محمد هلال

الهجوم: ناصر منسي – رزاق سيسيه – فادي فريد

مباراة الزمالك بث مباشر كورة

ويُتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بضغط هجومي منذ البداية، معتمداً على مهارات الأطراف والاختراقات السريعة من زيزو وشلبي، بينما سيلجأ البنك الأهلي إلى التكتل الدفاعي والاعتماد على المرتدات الخاطفة.

ويرى محللون أن الفوز في هذا اللقاء سيعيد الثقة إلى صفوف الزمالك ويعزز موقعه في المربع الذهبي، في حين أن أي تعثر جديد قد يفتح الباب أمام انتقادات جماهيرية وإعلامية واسعة.

ويضع الجهاز الفني للزمالك نصب عينيه المنافسة على لقب الدوري، بعد أن خسر الفريق فرصته في الموسم الماضي بسبب تراجع المستوى الفني والبدني.

وتُعد مباراة اليوم أمام البنك الأهلي خطوة مهمة في مشوار العودة إلى قمة الترتيب، خاصة مع تقارب النقاط بين المراكز الأربعة الأولى.





ماتش الزمالك اليوم مباشر يلا كورة

واخيرا ضمن مقالنا الذي عملنا عليه في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، فان بث مباشر مباراة الزمالك والبنك الأهلي اليوم ليس مجرد مواجهة عادية في الدوري المصري، بل اختبار حقيقي لطموحات الزمالك في المنافسة على اللقب، ومحطة مصيرية للبنك الأهلي في صراعه من أجل البقاء الجماهير البيضاء تنتظر أداءً قوياً واستعادة الثقة، فيما يسعى البنك الأهلي لتكرار مفاجآته