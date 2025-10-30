الدفاع المدني بغزة يُنفذ 197 مهمة خلال الاسبوع الماضي

فلسطين اليوم

أكد جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الخميس30/10/2025م، أن طواقمه منذ صباح الخميس الماضي 23 اكتوبر 2025 وحتى مساء امس الاربعاء نفذت 197 مهمة متنوعة خلال الاسبوع الماضي .

وبحسب المكتب الاعلامي، فإن التقرير الاسبوعي لمديرية الدفاع المدني أظهر أن طواقمها الميدانية تعاملت مع 15 مهمة إطفاء ، و 79 حادثة إنقاذ، و 103 مهمة إسعاف .

يُذكر أن جهاز الدفاع المدني الفلسطيني يعد من أبرز المؤسسات العاملة في الميدان خلال فترات العدوان والأزمات، حيث يتولى مهام الإنقاذ والإخلاء والإطفاء والإسعاف في ظل ظروف معقدة، ويشكل خط الدفاع الأول في مواجهة الكوارث والحوادث داخل القطاع.