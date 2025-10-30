عون يوجّه الجيش للتصدي لأي توغل "إسرائيلي" في الأراضي اللبنانية

فلسطين اليوم

أكدت وسائل إعلام لبنانية، أن الرئيس اللبناني جوزيف عون وجّه تعليماته إلى قائد الجيش العماد رودولف هيكل بضرورة التصدي لأي توغل "إسرائيلي" داخل الأراضي اللبنانية المحررة، مشددًا على أن الدفاع عن السيادة الوطنية وسلامة المواطنين يمثل أولوية مطلقة للدولة اللبنانية.

وأوضحت أن اجتماعًا عقد في قصر بعبدا صباح اليوم جمع الرئيس عون بالعماد هيكل، قدّم خلاله الأخير تقريرًا مفصلًا حول التوغل الإسرائيلي الأخير في بلدة بليدا الجنوبية، والذي أسفر عن استشهاد عامل بلدي هو إبراهيم سلامة أثناء أدائه لمهامه الميدانية.

واعتبر الرئيس اللبناني أن هذا الاعتداء يشكّل تصعيدًا خطيرًا ضمن سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، مشيرًا إلى أنه جاء بعد اجتماع لجنة مراقبة اتفاق وقف الأعمال العدائية (الميكانيزم)، مشددا على أن اللجنة يجب ألا تكتفي بتوثيق الخروقات، بل أن تتحرك بفعالية لإلزام "إسرائيل" بوقف تجاوزاتها والالتزام ببنود اتفاق تشرين الثاني الماضي.

وفجر اليوم، استشهد المواطن إبراهيم سلامة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بليدا جنوب لبنان، وفق ما أكدته الوكالة الوطنية للإعلام، التي أوضحت أنه كان يؤدي عمله كموظف بلدي عندما استهدفته قوات الاحتلال.

وفي تعليق رسمي، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام عبر منصة "إكس"، إن التوغل الإسرائيلي في بليدا واستهداف موظف بلدي أثناء أداء واجبه "اعتداء صارخ على مؤسسات الدولة اللبنانية وسيادتها".

يُشار إلى أنه منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لا تزال الخروقات "الإسرائيلية" تتصاعد في المناطق الحدودية الجنوبية، في انتهاك واضح لبنود الاتفاق والقرار الدولي رقم 1701 الصادر عن مجلس الأمن عام 2006.