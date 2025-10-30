استشهاد مواطن لبناني برصاص الاحتلال جنوب لبنان

فلسطين اليوم

استشهد مواطن لبناني، اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بليدا جنوب لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للأنباء، بأن موظفا ميدانيا في البلدية استشهد برصاص الاحتلال خلال اقتحامها للبلدة.

وقال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في منشور له عبر منصة "إكس": إن التوغل الإسرائيلي في بلدة بليدا واستهدافها المباشر لموظّفٍ في البلدية أثناء تأدية واجبه، هو اعتداءٌ صارخ على مؤسسات الدولة اللبنانية.