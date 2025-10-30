مدفعية الاحتلال تستهدف المناطق الشرقية لخانيونس

فلسطين اليوم

أفادت مصادر صحفية فلسطينية، صباح اليوم الخميس 30/10/2025م، بأن مدفعية الاحتلال "الإسرائيلي" استهدفت بعدة قذائف المناطق الشرقية لمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وبحسب المصادر، فإن القصف المدفعي طال أراضي زراعية ومناطق مفتوحة في بلدتي بني سهيلا وعبسان شرق خانيونس، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في أجواء المنطقة.

ويُعد هذا القصف خرقًا واضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في الـ10 من اكتوبر الجاري، والذي ينص على وقف جميع العمليات العسكرية بين الاحتلال وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

يشار إلى أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يواصل منذ دخول وقف اطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ اختراقه عبر استهداف منازل المواطنين واستهدافهم في مكان سكناهم، فضلا عن مماطلته في تنفيذ شروط الاتفاق ومنها فتح معبر رفح وإدخال المساعدات الإنسانية.